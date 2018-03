È il 1889 e l’unico desiderio del pittore, etichettato come soggetto socialmente fragile, è quello di uscire dalla spartana e bianca stanza del manicomio di Saint Paul dove è stato relegato; la sua prima speranza è riposta nell'inattesa visita del fratello Theo. Da qui parte lo spettacolo portato in scena dal talentuoso e amatissimo Alessandro Preziosi fino al 4 marzo al Teatro Eliseo "Vincent Van Gogh. L'odore assordante del bianco", vincitore del Premio Tondelli nel 2005, capace con la sua narrazione lineare ma ricca ricca di spunti poetici di offrire agli spettatori un'opportunità di riflessione non solo sull'arte ma più in generale sulla società contemporanea. Orari: da giovedì a sabato ore 20:00; domenica ore 17:00. Biglietti a partire da 20 euro.

Dai libri di giurisprudenza al legno dei palcoscenici.

Il richiamo del teatro scorre talmente intensamente nelle vene di Alessandro Preziosi da fargli lasciare una carriera da da avvocato per frequentare e diplomarsi alll'Accademia dei Filodrammatici di Milano. I primi ruoli in televisione arrivano con la soap opera "Vivere" e con la miniserie "Una donna per amico"; ma il grande successo lo raggiungerà con "Elisa di Rivombrosa", la fiction di Cinzia TH Torrini, trasmessa tra dicembre 2003 e febbraio 2004 da Canale 5, grazie alla quale vincerà il Telegatto come personaggio maschile dell'anno nel ruolo del conte Fabrizio Ristori. Nella seconda stagione sarà presente solo nelle prime due puntate, in seguito alla decisione di dedicarsi nuovamente al teatro con il "Re Lear" e la commedia musicale "Datemi tre caravelle". Nel 2008 porta su Rai Uno "Il commissario De Luca", quattro film tv tratti dai romanzi di Carlo Lucarelli che riceveranno il premio Kineo al Festival di Venezia il gran premio internazionale Efebo D'Oro di Agrigento come miglior adattamento televisivo di un testo letterario. Sul fronte cinematografico, l'attore è fra gli interpreti di "Mine vaganti", la pluripremiata commedia diretta da Ferzan Özpetek. Grazie all'intensità del suo Amleto, Preziosi riceverà nel 2010 il prestigioso Premio Gassman – Teatranti dell'anno, l'unico concorso teatrale italiano in cui è il pubblico a stabilire il vincitore. Negli ultimi anni ha portato sui palchi spettacoli quali il "Don Giovanni" di Moliére, "Cyrano de Bergerac", "Madame Bovary", "Romeo e Giulietta".

Come raggiungere il Teatro Eliseo.

Situato in via Nazionale 183, è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, linea A fermata Repubblica o linea B fermata Cavour; in autobus, linee 60-70-71-170-H e 117. Per chi invece si sposta in auto, c’è la possibilità di parcheggiare in vari garage della zona. Tra questi, il "Garage Nazionale" in via Napoli 35 è convenzionato con il Teatro; esibendo il biglietto, il costo del parcheggio sarà di 5 euro.