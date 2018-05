Alessandro L., 46 anni, è stato il primo detenuto italiano a conseguire un dottorato di ricerca senza mai lasciare il carcere. Dalla sua cella di Rebibbia, Roma, ha ottenuto il titolo di dottore in Sociologia e Scienze applicate dell'università La Sapienza con uno studio dal titolo: "Rieducazione, formazione e reinserimento sociale dei detenuti. Uno studio comparativo ed etnografico dei detenuti rientranti nella categoria «Alta sicurezza» in Italia: percorsi di vita, aspettative, e reti sociali di riferimento". Alessandro, in carcere dal 1995, ha conseguito anche la laurea in Sociologia sempre presso la Sapienza nel 2013.

Per questi risultati oggi è stato premiato nell'ambito della prima edizione del premio nazionale ‘Sulle ali della libertà', un riconoscimento promosso e ideato dall'Associazione Isola Solidale (in collaborazione con Agenzia Comunicatio) che a Roma, da oltre 50 anni, accoglie i detenuti che hanno commesso reati per i quali sono state condannate, che si trovano agli arresti domiciliari, in permesso premio o che, giunte a fine pena, si ritrovano prive di riferimenti familiari e in stato di difficoltà economica.

"E' una bella iniziativa la vostra. Il 95 per cento dei detenuti italiani proviene da uno strato socio-culturale basso, entra in carcere con la licenza di scuola media inferiore. Questo dà una limitata visione sul vivere civile e responsabile. Il detenuto che in carcere studia e impara un mestiere si troverà messo davanti ad una realtà socio culturale di cui ignorava l'esistenza e quando sarà libero non riuscirà più a parlare con i vecchi amici, capendo che il modo in cui si è comportato era sbagliato", ha detto Alessandro nel corso della premiazione. "La detenzione serve all'individuo che ha commesso un crimine; dico ai detenuti: studiate, apprendete, migliorate la vostra esistenza per un futuro migliore", ha concluso.