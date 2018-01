"La poltrona non mi ha mai affascinato. Non mi candiderò mai a sindaco di Roma, mai", assicura Alessandro Di Battista. Il deputato del Movimento 5 Stelle lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata a L'Aria che tira, il programma di La7 condotto da Myrta Merlino. Di Battista ha informato già a novembre di non avere intenzione di ricandidarsi in parlamento.

Con un video pubblicato sui social network ha annunciato: "In maniera molto leale e sincera sono qui per darvi una notizia: ho deciso di non ricandidarmi in Parlamento alle prossime elezioni. È una scelta mia, non è legata al Movimento. Ma non lascio il Movimento, non succederà mai. È una mia seconda pelle. Lo sosterrò sempre ma al di fuori dei palazzi istituzionali”. Una mossa, quella di Di Battista, in cui qualche retroscenista aveva intravveduto la possibilità di una candidatura alla poltrona del Campidoglio al termine della scadenza del mandato di Virginia Raggi oppure prima, se le cose per la sindaca si mettessero male dal punto di vista giudiziario. Una teoria, questa, che il deputato del Movimento 5 Stelle ha sempre negato: "Ho letto tanti retroscena, come quello secondo cui in realtà non mi candido per sostituire Virginia Raggi alla guida di Roma. E’ una panzana, così come è una panzana che la sindaca si dimetterà dalla sua carica. Io stimo tanto Virginia e so quanto è difficile fare il sindaco di Roma che, per me, è più difficile di fare il presidente del Consiglio", ha detto Di Battista in un'intervista a 24 Mattino su Radio 24.