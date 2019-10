in foto: Alessandro Cesarini scomparso a Civitavecchia

Alessandro Cesarini è scomparso a quattordici anni da Civitavecchia. I genitori hanno lanciato un appello sui social network, per chiedere a chiunque lo abbia visto, di contattare le forze dell'ordine. Dell'adolescente non si hanno più notizie da quattro giorni, è come se sia sparito nel nulla. Il ragazzo abita nella zona di Campo dell'Oro, sul litorale Nord della provincia di Roma. Castano, occhi marroni, alto 1,70 centimetri, Alessandro al momento della scomparsa indossava una felpa con cappuccio, jeans e scarpe sportive nere. La preoccupazione è tanta, come la speranza che si sia allontanato volontariamente dall'abitazione dei genitori e che ora si trovi a casa di qualche amico.

I familiari del quattordicenne si sono rivolti anche alla trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai 3, per segnalarne la scomparsa. Su Facebook, la zia di Alessandro, Rossana, ha scritto: "Vi prego, condividete la foto di mio nipote, siamo tutti in preda al panico. Spero e prego Dio che non gli sia successo nulla, ma la paura è tanta. Alessandro ha solo quattordici anni, non ha nulla con sé, né un telefono né un giubbotto per la notte sarà impaurito e disperato. I genitori e la nonna materna hanno già fatto appello di aiuto per le ricerche".