in foto: Alessandro Borghese

La Cantina Simonetti di Frascati, La Fraschetta de Sora Ines e l'Osteria di Corte di Ariccia, e Hosteria la Fraschetta di Padre in figlio a Castel Gandolfo. Questi i quattro ristoranti dei Castelli Romani che si sfideranno per il titolo di migliore ‘fraschetta'. La trasmissione 4 Ristoranti condotta da Alessandro Borghese farà tappa (la puntata andrà in onda su Sky Uno in prima visione martedì 29 gennaio alle 21 e 15) ai Castelli Romani.

Fabrizio è il titolare della Cantina Simonetti, aperta dieci anni fa in una delle piazzette del borgo storico di Frascati. Nel menu non possono mancare i classici della cucina romana e castellana: gricia, cacio e pepe, schiaffoni alla frascatana, polpette, trippa e abbacchio. Lo stile dell'arredo è quello tipico della fraschetta: tavoli in legno, bancone con i salumi e i formaggi in vista, tovaglie di carta. La sfida si sposterà poi ad Ariccia, la patria delle fraschette, prima dalla ‘Sora Ines' e poi all'Osteria di Corte. La prima fraschetta è tramandata da generazione in generazione dalla nonna Sora Ines e ora è gestita da Romina, la prima nipote. Romina è dell’idea che in una vera fraschetta ci debba essere un’atmosfera goliardica, con gente che canta e alza più la voce rispetto a un ristorante. La cosa che non deve mai mancare in una fraschetta per Romina è “la porchetta, se manca la porchetta manca l’acqua al mare”. Il titolare dell'Osteria di corte è Marco, ma dietro ai fornelli c'è sua moglie Jennifer. L’Osteria di Corte secondo Marco racchiude tutta l’anima di una vera fraschetta: “si ride, si gioca, si scherza, si mangia e ogni tanto ci scappa pure qualche parolaccia”. La sfida si concluderà alla Hosteria la Fraschetta di Padre din figlio di Giorgia, titolare e cuoca. A cucinare le ha insegnato la nonna: “la carabiniera”, che strilla se tutto non va come dice lei. “La stella è la porchetta”, racconta.