Camminava per il quartiere Alessandrino alla periferia est della città, con uno zaino pieno di droga, 60.000 euro in contanti in banconote di diverso taglio e una pistola detenuta illegalmente. Così un 27enne romano, già noto alle forze dell'ordine e i cui movimenti erano controllati dagli agenti della polizia del Commissariato Prenestino. Quando l'hanno fermato in auto, subito dopo essere uscito di casa in via degli Oleandri, gli agenti hanno perquisito il giovane che aveva tentato di fornire agli agenti un domicilio e un nominativo falso. In un pacchetto nella tasca della giacca vi erano diversi involucri termosaldati con all'interno hashish e cocaina, in tutto circa 30 grammi di polvere bianca e oltre quattro etti di ‘fumo'.

Nello zainetto invece il ragazzo nascondeva una pistola calibro 7.65 detenuta abusivamente con relativo munizionamento e l'ingente quantità di denaro, che gli inquirenti presumono sia il provento dell'attività di spaccio. Proseguono le indagini per stabilire i collegamenti del pusher e la rete di spaccio in cui era inserito, movimentando quantità significative di denaro e droga. Il 27enne è stato arrestato e tradotto in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti nonché per detenzione illegale di arma comune da sparo.