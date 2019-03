in foto: Alberto Angela a Piazza Navona

Alberto Angela visita piazza Navona a Roma nella prima puntata di ‘Meraviglie: la penisola dei tesori' in onda in prima serata a partire da stasera 12 marzo su Rai 1. Il divulgatore più amato dagli italiani fa tappa nella Città Eterna per una passeggiata in uno dei luoghi simbolo della Capitale d'Italia e una delle piazze più belle e misteriose del mondo. Si tratta di un posto in cui "l'orologio della Storia non ha mai smesso di andare avanti, dall'antichità" spiega Alberto Angela. Prendendo per mano il telespettatore, Angela percorrerà il fascino di piazza Navona con la famosissima Fontana dei Quattro Fiumi e la chiesa di Sant'Agnese in Agone, in un viaggio a ritroso nel tempo, dalle sue origini come stadio, fortemente voluto dall’imperatore Domiziano, a gioiello dell’arte barocca. Una suggestiva passeggiata notturna alla scoperta dell’opera dei due maggiori architetti del Seicento: Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini. Ospite d'eccezione sarà Gigi Proietti, attore e regista romano, che racconterà il suo speciale rapporto con la piazza.

Alberto Angela, il 12 marzo prima puntata di ‘Meraviglie'

Torna ‘Meraviglie: la penisola dei tesori' in onda da stasera su dalle ore 21.30 su Rai 1. La trasmissione, quattro puntate che costituiscono un viaggio tra opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori è condotta da Alberto Angela. Gli episodi presentano e raccontano alcuni dei luoghi più belli d'Italia, Paese di fama mondiale per le sue bellezze artistiche e architettoniche e unico al mondo con 53 siti riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità, sparsi in tutte le Regioni. Oltre a piazza Navona nella prima puntata protagoniste saranno la bellissima Mantova, con Palazzo Ducale e Palazzo Te, e in Campania la Penisola Sorrentina e i Campi Flegrei, con l'incanto dei suoi panorami e la sua natura.