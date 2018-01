Un bambino nato da pochi giorni ha rischiato di perdere la vita nel pomeriggio di ieri – mercoledì 17 gennaio – alla periferia di Aprilia, comune a cavallo tra la provincia di Latina e di Roma Qui, all'incrocio tra via Chienti e via Selciatella, un grosso albero è crollato abbattendosi sopra una linea elettrica e provocando un'interruzione della fornitura energetica nel circondario.

L'intervento dei vigili del fuoco che hanno alimentato il macchinario.

La corrente è saltata anche nell'abitazione di un piccolo nato da pochi giorni e la cui vita dipende da uno speciale macchinario per l'ossigeno. Fortunatamente, e grazie al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco giunti sul luogo che hanno fornito energia al macchinario in attesa che gli operai ripristinassero la linea, tolta la paura dei genitori, non ci sono state conseguenze per il neonato.

Emergenza caduta alberi.

A causa del vento forte molti gli episodi di alberi e rami caduti a Roma e sulla costa laziale ieri. Nella capitale due le persone rimaste ferite. "Sono circa 140 gli interventi effettuati da squadre del Comando di Roma dei vigili del fuoco sul territorio del Comune di Roma e Provincia a causa delle condizioni atmosferiche. – si legge in una nota – Le zone interessate sono state la costa laziale, la parte interna della Provincia e del Comune di Roma. Gli interventi effettuati si possono al momento dividere in circa 40 per la rimozione di rami e alberi pericolanti, circa 20 pali a servizio pubblico, circa 30 verifiche per caduta tegole e cornicioni, il resto degli interventi per soccorso ordinario".