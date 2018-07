Un albero è caduto in via Rodolfo Lanciani, nella zona di piazza Bologna, a Roma. Il crollo è avvenuto all'improvviso, all'altezza del civico 24, intorno alle ore 16 di oggi 11 luglio. La pianta è finita sulla strada e si è schiantata su due veicoli, un furgone e un'automobile. Al momento dell'impatto, all'interno dell'abitacolo si trovavano alcune persone. Un automobilista è riuscito a uscire da solo dal veicolo mentre l’altro è rimasto incastrato all’interno e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo. Un’ambulanza del 118 l’ha trasferito d’urgenza al policlinico Umberto I in codice giallo. L'albero di alto fusto ha occupato lo spazio di due carreggiate e la strada è rimasta completamente bloccata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno lavorato per rimuovere l'albero dalla strada che è stata riaperta al traffico dopo circa un paio d'ore.

Albero caduto in via Rodolfo Lanciani, strada chiusa, linee bus deviate

La strada è stata chiusa per circa due ore e le corse dei mezzi di trasporto pubblici deviate. Su Twitter Infoatac ha comunicato un momentaneo cambiamento della circolazione per la presenza dell'albero nella carreggiata che impediva il transito: "Linee 61, 542 e 544 in direzione Monti Tiburtini deviate su percorsi alternativi".

La polizia locale di Roma Capitale ha informato gli automobilisti che la strada era chiusa in "Largo Rodolfo Lanciani, per presenza di alberi sulla carreggiata in direzione di viale XXI Aprile, restringimento carreggiata in direzione dei Monti Tiburtini" e ha invitato chi si trova alla guida di prestare la massima attenzione.