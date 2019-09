in foto: Foto dal gruppo Facebook "Via Pontina"

Traffico e code su via Pontina verso Roma per un albero caduto sulla carreggiata. La pianta è precipitata nel pomeriggio di oggi, martedì 3 settembre, intorno alle ore 18, travolgendo un'auto in transito all’altezza del km 39+900, all'uscita per la via Apriliana, in provincia di Latina. Disagi per chi è alla guida e si trova a percorrere la strada diretto verso la Capitale. Via Pontina è stata chiusa temporaneamente, poi riaperta, per agevolare le operazioni di soccorso e rimozione dell'alberatura dalla carreggiata. Presenti gli agenti della polizia stradale, che si sono occupati della messa in sicurezza della strada, per scongiurare ulteriori incidenti. Su Twitter, Luceverde Radio ha comunicato il disagio, raccomandando agli automobilisti alla guida di prestare la massima attenzione. "Traffico bloccato tra via Vallelata e via dei Rutuli, in direzione Roma e code per curiosi fra Pomezia e via Apriliana, verso Latina" si legge nel post.

Il blocco del traffico è durato circa un'ora, durante la quale la pianta e l'auto incidentata sono state rimosse, mentre le persone presenti all'interno della vettura soccorse. Al momento non si conoscono le loro condizioni di salute. Dopo le 19 il traffico è ripartito, anche se lentamente, permangono code. La circolazione è in progressiva ripresa, per ora si transita su una sola corsia in direzione Roma. Si registrano incolonnamenti fra via Vallelata e via dei Rutuli e tra via Strampelli e via Ardeatina, in direzione Latina.