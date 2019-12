in foto: L’albero caduto su tre auto alla Garbatella

Dura presa di posizione del Campidoglio sul dato di alberi caduti a Roma. Il comune capitolino ha infatti smentito con forza che in tutta la Città Eterna sarebbero caduti 460 alberi in tutto il 2019: un dato riportato "da alcuni organi di stampa", fa sapere il Campidoglio, e che sarebbe "inesatto" e che "non trova corrispondenza in alcuna fonte ufficiale". L'argomento è quanto mai attuale nell'Urbe in questo periodo, dopo che negli ultimi giorni di maltempo si erano verificati diversi casi di alberi sradicati dal vento e caduti sulle carreggiate e talvolta anche sulle automobili, con ingenti danni per i proprietari oltre che per il comune stesso, che ha poi proceduto agli interventi di rimozione.

Proprio durante la recente ondata di maltempo, ha fatto sapere il Campidoglio "si contano 43 alberi caduti, e non 60 che invece è il numero totale degli interventi effettuati dal Centro Emergenza Verde del Dipartimento Tutela Ambientale". Per la stessa ondata di maltempo della scorsa settimana, quella del 13 dicembre, il Comune di Roma ha fatto sapere che "gli interventi sulle alberature di competenza del Dipartimento e più specificatamente del C.E.V. (Centro Emergenza Verde) sono state tutte eseguite con tempistica immediata" e che "solo il 15-20% di tutti gli interventi di Protezione Civile richiesti era di competenza del Dipartimento Tutela Ambientale. Al momento il Dipartimento sta registrando gli schianti di alberi avvenuti nell’anno in corso con un dato parziale che ammonta a 72 esemplari". Dunque molto meno di quanto riportato da alcuni organi di stampa, che avevano parlato di 460 alberi caduti e che seguivano ai 400 dello scorso anno. Anche su quest'ultimo dato il Campidoglio ha precisato che "in base ai dati in possesso, gli alberi caduti nel 2018 risultano essere 178, e vanno associati in particolare alla nevicata di febbraio".