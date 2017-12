Tragedia sfiorata ad Albano Laziale, dove un uomo ha tentato di ustionare l'ex-moglie con dell'acido. L'uomo, un 48enne, non voleva accettare la separazione dall'ex-moglie e per questo continuava a perseguitarla. Già nell'ultimo mesi la Polizia era dovuta intervenire più volte per difendere la donna dalle botte e minacce dell'ex-marito, tanto che era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Una misura che, a quanto pare, non era servita: l'uomo continuava a minacciare la donna e perfino i suoi conoscenti ed amici che tentavano di aiutarla. Le ultime aggressioni negli ultimi giorni: tra queste, il tentativo di sfigurarla con l'acido al volto, ed anche in quel caso fu provvidenziale l'intervento degli agenti, ed una ulteriore aggressione mentre la donna era all'interno della propria automobile, bloccata nel traffico cittadino. Per lui stavolta sono scattate le manette: gli agenti della Polizia di Stato, su esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, preso atto dell'inefficacia dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria lo hanno rintracciato ed arrestato.