in foto: Immagine di repertorio

Poteva essere una strage. Due uomini di mezza età sono andati a casa di un 62enne che abita nelle case popolari di via Roma, a Pavona di Albano, lo hanno accoltellato e hanno dato fuoco all'abitazione. Un gesto che per adesso non ha ancora nessuna motivazione: non si sa perché i due abbia deciso di attaccare l'uomo e appiccare l'incendio. Il rogo non si è esteso in tutta la palazzina solo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno evacuato immediatamente lo stabile, mettendo in salvo le persone che vi abitano dentro. Molte le persone anziane e malate, che i pompieri hanno dovuto prelevare con l'utilizzo di un'autoscala. Per l'operazione si è reso necessario anche l'arrivo dei Vigili del Fuoco di Roma e Pomezia (oltre a quelli di Marino e Nemi), che hanno reso possibile l'evitarsi della tragedia. Solo verso le 21 di sera gli abitanti sono potuti rientrare nelle loro abitazioni, anche se la puzza di bruciato è rimasta persistente per molto tempo. Sul posto sono arrivati anche il 118 e i carabinieri di Castelgandolfo e Albano: ma per adesso dei due malviventi che hanno appiccato l'incendio, non nc'è nessuna traccia.

62enne accoltellato a Pavona: era già stato vittima di un attacco

Il 62enne aggredito dai due uomini mentre si trovava nella sua abitazione di Pavona di Albano è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e portato all'ospedale dei Castelli di Ariccia. Ha riportato ferite da taglio in viso, sul collo e sul corpo. L'uomo ha piccoli precedenti penali e non si sa ancora se conosca o meno i suoi aggressori. Qualche mese fa la sua abitazione era stata già presa di mira: qualcuno aveva messo in atto un attacco incendiario lanciando una bomba carta sulla sua porta. Fortunatamente non c'era stato nessun danno grave, ma la porta della casa ovviamente è stata danneggiata. Le forze dell'ordine della compagnia carabinieri di Castelgandolfo, dirette dal maggiore Emanuele Tamorri, stanno indagando sull'accaduto e sono orientati sulla pista della criminalità organizzata della zona. In quell'area, infatti, risiederebbero diversi pregiudicati.