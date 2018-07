in foto: Nicky Nicolai e Stefano Di Battista

Come valorizzare ancora di più la bellezza del Vittoriano, il del Monumento a Vittorio Emanuele? Una serata dedicata al jazz potrebbe essere un'opzione interessante, stando a quanto pensato dal Polo Museale del Lazio, diretto da Edith Gabrielli, che nell'ambito dell'ArtCity ha promosso una "Woman’s night" che vedrà protagonisti Rita Marcotulli, Nicky Nicolai e Stefano Di Battista che saranno accompagnati dalle voci di Karima, Noemi e Violante Placido. Lunedì 30, quindi, alle ore 21 sul Piazzale del Bollettino (ingresso da Piazza Venezia e da via del Teatro di Marcello, lato Ara Coeli) andrà in scena questa notte dedicata, "un viaggio nell’universo femminile attraverso il linguaggio universale della musica e dell’arte".

Protagonisti principali, quindi, Rita Marcotulli, tra le più importanti pianiste europee di oggi, con la magnifica coppia formata dal sassofonista Stefano Di Battista e dalla cantante Nicky Nicolai, sarà la guida all’interno di una serata ricca di ospiti femminili tra cui Karima, Noemi, Violante Placido, voci diverse, in un caleidoscopio in cui colori differenti illumineranno una notte piena di sorprese.

Il progetto ARTCITY-Estate 2018 è un'idea di oltre cento iniziative di arte, architettura, letteratura, musica, teatro, danza e audiovisivo, realizzato dal Polo Museale del Lazio in musei e altri luoghi d’arte di Roma e della regione che ha l'idea di rispondere a una richiesta ben precisa di Cultura sia da parte dei romani che dei turisti: "ArtCity nasce da una riflessione sulla museologia italiana – sottolinea Edith Gabrielli, Direttore del Polo Museale del Lazio – ovvero sull’estensione ma anche su alcuni limiti del ‘fare Museo’ nel nostro paese. Volevamo fidelizzare il pubblico con i musei statali di Roma e del Lazio e, insieme, incrementare il numero di quanti non vi erano mai entrati: tecnicamente si chiamano ‘return visitors’ e ‘new comers’. La direzione è quella giusta: entrambe le sfide sono state vinte. Per questo motivo nel 2018 abbiamo pensato di fare ancora di più e ancora meglio".

I prossimi appuntamenti vedranno esibirsi Ada Montellanico (3 agosto), Patrizia Laquidara (10 agosto), Carla Casarano Trio (17 agosto), Serena Brancale (24 agosto), Maria Pia De Vito (31 agosto), Silvia Barba e Pippo Martino con DALLAltraPartedellaLuna (7 settembre).