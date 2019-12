in foto: treno regionale

Al via da oggi, 15 dicembre, l'orario invernale di Trenitalia. Soltanto all'interno dell'anello ferroviario di Roma ben 755 treni collegano ogni giorno 41 stazioni della Capitale. In totale sono offerti 670mila posti ai passeggeri. Il nuovo orario 2020 di Trenitalia, spiega l'azienda in un comunicato, è fortemente incentrato sulle connessioni fra le stazioni e le porte di accesso del Paese.

Queste le promozioni per i viaggiatori ‘invernali': per raggiungere l’Aeroporto di Fiumicino si potrà usufruire del Biglietto minigruppi Leonardo express: un minigruppo di 4 persone potrà acquistare un unico biglietto valido per tutti al costo di 40 euro invece di 56 euro. Per chi viaggia sui treni regionali, invece, sono attive le nuove promozioni Promo PLUS 3 e PLUS 5. Valide per viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi, permettono di effettuare un numero illimitato di viaggi in seconda classe su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia. L'offerta ‘Viaggia con me' consente invece a tutti coloro che hanno abbonamento regionale o sovraregionale di viaggiare gratuitamente sui collegamenti regionali, in compagnia di un viaggiatore che abbia solo un biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria, su tratte diverse da quelle riportate sul proprio abbonamento.

Tutte le offerte invernali di Trenitalia

Per gli amanti delle mostre è possibile visitare quella dedicata alla grande pittrice messicana Frida Kahlo. Per chi possiede un biglietto regionale valido per raggiungere Roma il giorno dell'ingresso alla mostra oppure l'abbonamento valido per viaggiare nel Lazio avrà uno sconto.