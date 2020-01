Quasi mille bambini che frequentano le scuole dell'ottavo municipio di Roma, quello di Ostiense, della Garbatella e della Montagnola, sono rimasti oggi senza un pasto caldo o addirittura senza nulla da mangiare. "Almeno nella metà dei plessi scolastici, in particolare Damiano Sauli, Poggiali-Spizzichino e Carlo Alberto Dalla Chiesa, il servizio di mensa scolastica è andato completamente in tilt", ha denunciato in una nota Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII. "Parte malissimo la tanto sbandierata svolta voluta dal Campidoglio per le mense delle nostre scuole. Un altro ennesimo esempio di incapacità e a pagare sono sempre gli stessi: Roma e i romani. I nostri cittadini e la nostra città meritano rispetto e non di essere ogni giorno trattati così", si legge ancora nella nota diffusa dal minisindaco.

Il nuovo servizio mense scolastiche del Campidoglio

Oggi, martedì 7 gennaio, alla ripresa delle scuole, è partito anche il nuovo servizio di ristorazione scolastica di Roma Capitale. Una novità che il Campidoglio aveva annunciato qualche giorno fa con questa nota: "Il dialogo tra Amministrazione e aziende aggiudicatarie ha portato alla sottoscrizione dell’impegno, da parte delle aziende, di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro, le mansioni e i parametri orari nei confronti dei dipendenti interessati che erano impiegati nei servizi del precedente appalto, compreso il personale delle cucine dei nidi comunali della società Roma Multiservizi SpA e delle società che gestivano il servizio in autogestione".