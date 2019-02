Al via i lavori per nuovo pronto soccorso al Campus Bio-Medico: “Rafforziamo sistema dell’emergenza”

“Il rafforzamento del Campus e l’apertura del pronto soccorso del Policlinico Universitario CampusBio-Medico è importante per il Policlinico ma anche per la Regione. In primo luogo perché aiuterà a rafforzare il sistema delle emergenze regionale. L’apertura di un luogo come questo porta tutta la rete a un salto di qualità”, ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.