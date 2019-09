in foto: Foto di repertorio

Un uomo di 57 anni è stato arrestato questa notte in zona Labaro, alla periferia Nord di Roma. Il 57enne è accusato di aver accoltellato un amico di 24 anni, al culmine di un festino a base di alcol e cocaina. Il giovane ferito è stato trovato in strada da alcuni residenti della zona attorno alle e 20.30. Questi hanno immediatamente chiesto l'intervento del 118 e delle forze dell'ordine. Il 24enne, identificato per un cittadino di nazionalità tunisina come riportato dall'agenzia AdnKronos, presentava una profonda ferita all'addome. Soccorso da un'ambulanza è stato trasferito in ospedale dove è stato operato d'urgenza. Gli agenti giunti sul luogo con diverse volanti hanno immediatamente raccolto le testimonianze dei presenti, per poi visionare le immagini delle telecamere di video sorveglianza e arrivare così al luogo dove il ragazzo era stato ferito: un negozio con la serranda abbassata a metà.

Lo accusa di avergli rubato il portafogli e lo accoltella

All'interno gli agenti hanno trovato il titolare, un uomo di 57 anni apparso subito nervoso. Nella successiva perquisizione è stato rinvenuto il coltello utilizzato per il ferimento del 24enne e varie tracce di sangue. Secondo quanto ricostruito l'uomo, dopo aver consumato assieme al giovane alcol e cocaina, lo aveva accusato di avergli rubato il portafogli accoltellandolo. Nonostante la ferita però è riuscito a scappare e a trascinarsi in strada fino al bar più vicino per chiedere aiuto Tradotto nel carcere di Regina Coeli il 57enne dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio.