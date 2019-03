in foto: Arabella, l’orso gatto che profuma di pop corn – Archivio Bioparco/ Massimiliano Di Giovanni

Arabella, nuova arrivata al Bioparco di Roma, è una femmina di Binturong di 13 anni. È nata allo zoo di Dortmund in Germania e arriva dal Safari Park di Longleat in Inghilterra. Una piccola curiosità: la pipì di questo animaletto profuma di pop corn. Binturong in lingua malese significa ‘orso gatto', ma l'animale non è in realtà imparentato con nessuna delle altre due specie. È un animaletto carnivoro, ma mangia anche fiori e frutta. Vive soprattutto nelle foreste tropicali dei paesi del sud-est asiatico e si trova fino a 3mila metri di altitudine. Nell'ultimo ventennio il numero di esemplari è diminuito del 30 per cento soprattutto a causa della deforestazione e a causa del bracconaggio per la carne, la pelliccia di questi animali e anche per la loro ghiandole perianali, utilizzate dalla medicina tradizionale cinese per la cura di malattie mentali. La specie è considerata ‘vulnerabile' dalla IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura).

I Binturong non superano i 95 centimetri di lunghezza, coda esclusa, e i 20 chili di peso. La coda è lunga fino a 80 centimetri ed è utilizzata per ancorarsi ai rami degli alberi. Vivono per lo più tra i dieci e i venti metri di altezza. Durante il periodo della riproduzione emettono un forte soffio espellendo aria attraverso il naso e l'accoppiamento avviene sugli alberi. Secondo gli scienziati il caratteristico odore della loro pipì deriva dal composto chimico 2-Acetil-1-Pirrolina (2-AP), che si forma di solito nei pop corno quando esplodono in padella. Questo processo si attiva negli animaletti probabilmente quando la loro pipì entra in contatto con batteri che vivono sulla pelliccia dell'animale.