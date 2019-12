Anche all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è arrivato il Natale. Ed è arrivato anche nel reparto più difficile, quello di terapia intensiva neonatale, dove culle e incubatrici sono state addobbate con festoni, cappelli, giochi e palline colorate. Un modo per rendere più facile passare il Natale in questi corridoi e sale d'attesa, magari a centinaia di chilometri da casa. "Un augurio speciale a tutti i bambini e alle loro famiglie che trascorrono le feste insieme a noi", si legge sulla pagina Facebook dell'ospedale.

E al Bambino Gesù di Roma sono arrivati anche gli agenti del Reparto Volanti della Questura di Roma, questa volta a sirene spiegate non per un'emergenza ma per consegnare i doni ai piccoli ospiti."Babbo Natale arriva dappertutto per regalare un sorriso ai suoi bimbi…anche negli ospedali. E quest’anno, a Roma, si è avvalso di alcuni validi collaboratori, i ragazzi delle Volanti della Questura di Roma. Donare momenti di gioia a questi piccoli pazienti del Bambin Gesù è stato il regalo più bello che i nostri operatori potessero ricevere", si legge nella nota della questura.