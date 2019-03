Arrestato poliziotto per amore. Sembra il titolo di un film, e invece è la pura realtà. È successo ad Agosta, un piccolo centro abitato vicino Subiaco: un uomo, residente a Roma, si frequentava (speriamo ancora adesso) con una donna del paese ed era solito recarsi da lei in divisa da poliziotto. Il 53enne è in realtà disoccupato e non ha mai fatto parte delle forze dell'ordine: ma forse, anche un po' per fare colpo, quando si recava dalla sua fidanzata si vestiva come se fosse uno di loro. Il gioco è andato avanti un bel po', ossia fino a quando i carabinieri di Agosta non si sono insospettiti e hanno deciso di chiedergli spiegazioni. Il paesino, infatti, è molto piccolo: e i carabinieri di zona sanno che in quel quadrante non ci sono commissariati. Hanno deciso quindi di avvicinarsi e capire con chi avessero a che fare.

Si finge poliziotto per amore: a casa aveva indumenti e oggetti contraffatti

Quando il finto poliziotto è passato davanti alla caserma, i veri militari si sono avvicinati e gli hanno chiesto di identificarsi. Il 53enne ha detto di prestare servizio a Roma, ma i carabinieri non ci hanno creduto e gli hanno chiesto di esibire un tesserino di riconoscimento. Che ovviamente non era in possesso dell'uomo dato che non ha mai fatto parte delle forze dell'ordine. A quel punto il poliziotto per amore ha deciso di dire la verità e confessare. Le cose però non si sono messe bene per lui, dato che i carabinieri hanno dato mandato alla Polizia di Stato di perquisire la sua abitazione, dove sono stati rinvenuti diversi articoli e indumenti falsi degli appartenenti alle forze dell'ordine. Divise per ogni stagione, palette, badge: tutte cose che il 53enne ha comprato sul web. Per lui sono scattate le manette e ha dovuto passare la notte in una cella di sicurezza. Il giorno dopo è stato lasciato libero. Chissà se la sua storia d'amore ha resistito a tutto questo.