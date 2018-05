Momenti di paura ieri, in strada e in pieno giorno, a Rocca Cencia, periferia di Roma, dove un ragazzo di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito alla gamba da un colpo di fucile mentre si trovava a bordo della sua auto. Stando a quanto si apprende, il 26enne, in compagnia di un amico, un ragazzo di 18 anni, stava percorrendo via Arzachena a bordo della sua vettura quando sarebbe stato da un'altra auto con a bordo altrettante persone, una delle quale ha esploso un colpo di fucile nella sua direzione, ferendolo all'arto inferiore.

Soccorso dai sanitari del 118, il 26enne è stato trasportato al Policlinico Casilino, dove fortunatamente le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. L'altro ragazzo a bordo dell'auto della vittima, invece, non ha riportato alcuna ferita. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato Casilino della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per identificare l'autore della sparatoria e le motivazioni dell'agguato. Ai poliziotti, il 26enne non ha saputo fornire indicazioni utili alle indagini.