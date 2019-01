in foto: Immagine di repertorio

Aggressione a Torre Argentina, nel centro di Roma, dove un uomo è finito in manette per aver picchiato e colpito con una bottiglia di vetro un 39enne di nazionalità tedesca in strada. A compiere il gesto V. H., 32 anni, armeno, senza fissa dimora, che è stato arrestato dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale con l’accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e per il reato di lesioni personali. I fatti sono accaduti intorno alle ore 19 di ieri sera, in via della Pigna.

Colpisce un uomo con una bottiglia di vetro

I vigili urbani sono intervenuti durante un servizio di pattuglia in zona, attirati da un gruppo di persone raccolte intorno a un uomo sdraiato a terra, privo di coscienza e con evidenti lesioni al volto. Accanto al suo corpo c'era una bottiglia rotta, sporca di sangue. Poco distante dalla persona ferita c'era il responsabile, indicato da numerosi testimoni come autore dell'aggressione. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso la vittima e l'ha trasportata all'ospedale Santo Spirito in codice rosso.