in foto: Operatori Ama (Fonte: La Presse)

Un operatore Ama è stato aggredito a La Rustica, nel municipio V di Roma. L'episodio di violenza si è consumato in via Alamanni, alle 8 di mercoledì 31 ottobre. I lavoratori sono intervenuti con due furgoni e due equipaggi per rimuovere rifiuti in strada, dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti. L'operazione di pulizia ha creato problemi al traffico, rallentando il passaggio delle auto in transito e alcune persone sono andate su tutte le furie perdendo il controllo: "Un anziano ha iniziato a insultare i dipendenti, poi, un ragazzo ha spintonato l'operatore e lo ha sbattuto sul cofano, prendendolo a calci e pugni – ha raccontato Giovanni Belluomo, RSU Ama contattato da Fanpage – Il giovane si è allontanato, minacciandolo di tornare armato". La vittima è stata portata subito in ospedale e medicata per le contusioni subite a seguito del pestaggio. Ha ricevuto una prognosi di 5 giorni. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha scortato i lavoratori fino al termine delle operazioni di raccolta e ha fermato l'uomo responsabile del gesto.

"La Rustica come altre periferie di Roma è particolarmente critica per la questione dei rifiuti – ha spiegato Belluomo – Abbiamo poco personale e quel poco che c'è non riesce a coprire la raccolta. Inoltre ci sono problemi legati agli impianti e allo smaltimento e, purtroppo, alcune zone di Roma sono strapiene".