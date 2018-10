Accoltellamento in un locale a San Lorenzo. La vittima è un 42enne romano che è stato colpito al petto da un pregiudicato di 34 anni, noto per essere un pugile di MMA, per futili motivi. Secondo quanto ricostruito la lite violenza sarebbe esplosa per uno sguardo di troppo. L'episodio è successo ieri notte in via Tiburtina. A dare l'allarme alla Polizia diverse segnalazioni che hanno allertato le forze dell'ordine su una violenta aggressione che si stava consumando proprio in quel momento sotto gli occhi spaventati dei clienti. L'uomo è stato colpito a poca distanza dal cuore e ha perso molto sangue. Arrivati sul posto i poliziotti lo hanno trovato accasciato al suolo che respirava con difficoltà. A soccorrerlo il personale sanitario del 118 che lo ha trasportato con urgenza in ambulanza al policlinico Umberto I, dov'è arrivato in gravissime condizioni. Attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.

I poliziotti hanno fermato il responsabile dell'aggressione che durante il loro intervento si trovava poco distante dal locale. Sono riusciti a riconoscere l'autore del gesto in breve tempo, anche grazie alle testimonianze raccolte da chi era presente all'interno del locale e ha assistito alla scena. Ad insospettirli un dettaglio: si sono accorti che perdeva sangue da una mano. Durante la perquisizione, hanno scoperto che in tasca aveva nascosto il coltello, ancora sporco di sangue. Lo hanno arrestato e portato in caserma con l'accusa di tentato omicidio. Le immagini delle telecamere di video sorveglianza hanno confermato l'accaduto: gli agenti dopo averle sequestrate le hanno passate al vaglio e hanno ricostruito la dinamica dell'aggressione.