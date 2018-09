Marco Tocci, 62 anni, è stato aggredito da un cinghiale sotto casa, mentre portava a spasso il suo cane, Iron, un boxer di 43 chili. Il fatto è accaduto alle 18 di qualche giorno fa in via Nicola Stame, Spinaceto, Roma. Al Corriere della Città Tocci ha raccontato com'è andata: "Ho visto che tre piccoli cinghiali da lontano lo puntavano. Ho iniziato a indietreggiare, ma dall’erba ne è sbucato uno più grande e ci ha caricato. A quel punto il mio cane voleva andargli contro e io l’ho tirato per fermarlo, correndo all’indietro per quasi venti metri. Durante la corsa sono caduto su un cespuglio, dietro il quale c’era del cemento, dove sono scivolato e ho sentito un forte dolore alla spalla. Il cinghiale era vicino ed io ho iniziato a gridare. Allora l’animale si è fermato a circa un metro da noi. I cuccioli si stavano avvicinando, ma per fortuna lui si è allontanato e se li è portati via. Poi sono giunti dei ragazzi che mi hanno soccorso, è arrivata mia moglie che ha chiamato l’ambulanza e sono stato portato al Sant’Eugenio". Risultato: lussazione alla spalla ed escoriazioni varie, dieci giorni di prognosi.

"Volevo ringraziarvi per l' affetto dimostrato. Marco Tocci sta meglio siamo a casa con una forte lussazione alla spalla e varie escoriazioni. Vi chiedo di far girare il più possibile il mio post affinché la gente stia attenta e che vi possa servire per smuovere le istituzioni competenti. Noi andremo avanti con le denunce. Grazie ancora", è il messaggio diffuso dai familiari su Facebook qualche ora dopo l'aggressione.