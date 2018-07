Aggredito da 4 coetanei mentre tornava a casa in sella alla sua bicicletta. E' successo la sera scorsa a un 17enne di Ladispoli, litorale a nord della provincia di Roma. I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nell’ambito dei serrati servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio, hanno arrestato due persone, un 22enne cittadino romeno e un 21enne romano e, denunciato in stato di libertà due 17enni, per i reati di rapina e furto. Il 17enne era in sella alla sua bicicletta in via di Campagna, quando è stato avvicinato da un gruppo di 4 coetanei e dopo essere stato aggredito con calci e pugni è stato rapinato della sua bici e del suo smartphone.

Aggredito da 4 coetanei

A dare l'allarme ai carabinieri è stata la vittima stessa. I militari della Stazione di Ladispoli sono giunti sul posto e hanno ascoltato dal 17enne la descrizione dei responsabili dell'aggressione, poi, si sono messi sulle loro tracce iniziando le ricerche. Poco dopo i carabinieri hanno hanno individuato i quattro giovani sul lungomare di Ladispoli. Sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso del telefono e dalla bici di proprietà della vittima e di un motorino, risultato rubato.

Gli autori del gesto sono stati accompagnati in Caserma di via Livorno, dove al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno arrestato i 2 maggiorenni che, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Civitavecchia.