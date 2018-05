La deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore ha subito un tentativo di rapina in via Nazionale in pieno centro di Roma. L'onorevole stava portando il suo cane a spasso, era circa l'una di notte, quando è stata aggredita da un ragazzo che ha cercato di rubarle il cellulare. Racconta Biancofiore: "Ieri sera in pieno centro, sono stata vittima di un tentativo (fallito) di rapina da parte di un ragazzo 23enne sudanese. La fortuna ha voluto che due carabinieri passassero in quel preciso momento, arrestando il giovane".

La deputata forzista, che comunque aveva già messo in fuga il ladro reagendo al tentativo di rapina, ha voluto ringraziare i suoi soccorritori: "Non conosco i loro nomi, ma vorrei esprimere la mia più profonda e sincera gratitudine nei loro confronti e in quelli di tutto il Comando Generale dei Carabinieri del Quirinale per la grande professionalità dimostrata dagli operatori nel loro tempestivo intervento. Il loro intervento si e' rivelato prezioso per la tutela della mia persona, assicurando l'ennesimo delinquente alla giustizia. È un bene per le nostre strade, dove purtroppo a volte l'incolumità dei cittadini è messa al repentaglio, avere persone così dedite al loro lavoro e dotati di sangue freddo necessario per intervenire in situazioni di pericolo simile. L'episodio accaduto è stato personalmente scioccante, ma mi ha reso ulteriormente orgogliosa delle nostre Forze dell'Ordine, le quali, grazie al lavoro svolto quotidianamente, trasmettono un senso di sicurezza e fiducia fondamentali per il benessere di tutti noi. Ad maiora".