in foto: Agente spara a un uomo che l’aveva aggredito con una roncola. Il ferito non è in gravi condizioni

Aggredisce un poliziotto con una roncola e l'agente gli spara. È accaduto ieri sera in via Santo Stefano Quisquina, zona Borghesiana, periferia di Roma. Un uomo ha aggredito con una roncola un agente intervenuto per una lite tra coniugi. Quest'ultimo ha sparato un colpo ferendolo di striscio. Soccorso dal personale del 118, è stato accompagnato d'urgenza in ospedale. Stando a quanto si apprende, non sarebbe in gravi condizioni di salute. In passato era stato già denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto riporta RomaToday, il 51enne è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata in codice rosso. La moglie ed il figlio sono stati portati al Commissariato Casilino.

Via Santo Stefano Quisquina, zona Borghesiana a Roma.