in foto: Foto di repertorio

"Dammi 250 euro, devo comprare la droga e farmi un tatuaggio", ha urlato alla mamma e poi l'ha aggredita dopo il rifiuto di lei. I carabinieri della stazione di Trevignano Romano hanno arrestato un ragazzo di 28 anni, italiano, con l'accusa di danneggiamento e maltrattamenti in famiglia. La vicenda è avvenuta negli scorsi giorni a Trevignano, piccolo comune a nord di Roma affacciato sulle sponde del lago di Bracciano.

Ragazzo chiede soldi per un nuovo tatuaggio e aggredisce la mamma

Questi i fatti: il giovane è rientrato a casa, si è presentato alla mamma chiedendole l'ennesima somma di denaro. Questa volta gli servivano 250 euro per comprare la droga e per farsi un nuovo tatuaggio. Lei gli ha risposto di no, che questa volta non gli avrebbe dato nessuna banconota. Lui ha reagito nel peggiore dei modi: prima ha cercato di rompere le finestre dell'appartamento della madre, poi ha aggredito fisicamente la donna. È stata la signora, dopo essere riuscita a uscire dall'abitazione e a scappare, a telefonare ai carabinieri. Questi ultimi, arrivati immediatamente sul posto dopo la chiamata, hanno bloccato il ragazzo e lo hanno arrestato al termine degli accertamenti. Da successive indagini è emerso che le violenze nei confronti della donna andavano avanti da diversi mesi. Per questo il 28enne è stato ammanettato e accompagnato nel carcere romano di Rebibbia in attesa delle decisioni del giudice.