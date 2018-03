Non ha esitato ad alzare le mani su sua nonna, una donna anziana di 84 anni, e a rapinarla: un uomo di 41 anni di Segni, nella provincia di Roma, è stato arrestato oggi dai carabinieri della compagnia di Colleferro. L'uomo è penetrato in casa, nonostante un precedente divieto di avvicinamento, e ha aggredito l'anziana donna, derubandola del portafogli. Dopo quest'ultimo episodio, i militari dell'Arma hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura di Velletri, nel quale carcere è stato poi portato il 41enne.

Dopo l'arresto, i carabinieri sono riusciti a ricostruire la condotta criminale reiterata dall'uomo: il 41enne era infatti già stato allontanato dall'abitazione nella quale ha fatto irruzione quest'oggi per ripetuti casi di maltrattamenti non solo nei confronti della nonna 84enne, ma anche nei confronti della madre, una donna di 63 anni che, terrorizzate dal comportamento violento del 41enne, non avevano mai avuto il coraggio di denunciarlo. Da tempo, però, l'uomo le minacciava e le picchiava, estorcendogli ripetutamente del denaro. Un incubo nel quale le donne hanno vissuto troppo a lungo e che per fortuna, adesso, è terminato.