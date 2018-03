Aggredisce i controllori sul bus e si cala i pantaloni. L'uomo, un ragazzo di nazionalità romena di 30 anni, è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Roma Torpignattara. Il 30enne è accusato di aver aggredito i controllori su autobus del quartiere mentre questi erano impegnati nella verifica dei biglietti dei passeggeri. Il ragazzo si è prima calato i pantaloni e poi, all'arrivo degli agenti, si è scagliato anche contro di loro. R.R., queste le sue iniziali, è stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Contestata anche l’interruzione di pubblico servizio e la violazione di leggi sulle armi perché è stato trovato in possesso di un coltello a scatto.

Gli agenti della polizia di Torpignattara hanno arrestato altre tre persone nella mattinata di oggi: il primo V.A., italiano di 40 anni, è stato arrestato per furto in appartamento. Ha sfondato la porta di un appartamento in ristrutturazione, ha manomesso la telecamera di sorveglianza, e ha rubato termosifoni e tubi in rame. Ai poliziotti ha detto di aver agito perché non era stato pagato per un lavoro che aveva fatto. Il secondo, P.A., colombiano di 28 anni è stato arrestato all'interno di villa Gordiani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il terzo, A.A., cittadino del Bangladesh di 35 anni, è stato arrestato dagli agenti per reati contro il patrimonio e violazione della legge sugli stupefacenti.