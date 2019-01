Vagava a piedi da solo e spaventato lungo l'autostrada Roma – Fiumicino. Sono stati momenti di paura per la famiglia di un ragazzo affetto d'autismo, che si è allontanato durante un momento di distrazione della mamma, impegnata a sistemare la figlia più piccola sul seggiolino dell’auto. La madre quando non lo ha visto più si è preoccupata temendo che accadesse il peggio e che suo figlio venisse travolto dai veicoli. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti che hanno contattato le forze dell'ordine dicendo di aver visto una persona all'interno della carreggiata. Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti sulla zona indicata e lo hanno trovato proprio all'altezza della corsia d'immissione all'autostrada. Lentamente si sono avvicinati a lui con la volante e lo hanno tratto in salvo, facendolo salire a bordo dell'auto di servizio e togliendolo dal pericolo di essere investito dai veicoli che viaggiano a velocità elevata.

A segnalare l'accaduto la pagina Facebook della Polizia di Stato ‘Agente Lisa' un episodio che sarebbe potuto culminare in tragedia, ma che grazie alla prontezza d'intervento dei poliziotti, si è concluso con il lieto fine. Intervenuta in aiuto anche la sala operativa della questura di Roma che ha rintracciato i genitori, grazie alla denuncia sporta presso un commissariato. "Autismo, una patologia con la quale tante famiglie fanno i conti ogni giorno per un loro caro – si legge nel post della Polizia di Stato pubblicato su Facebook – Non di rado, capita a noi poliziotti di andare in aiuto a chi ne soffre e magari non riesce più ad orientarsi in una strada o in una stazione".