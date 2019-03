Nascondevano la droga in vestiti e scarpe all'interno delle valige. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monipoli, hanno sequestrato cinque chili di cocaina purissima e arrestato quattro persone all'aeroporto di Fiumicino, che svolgevano l'attività di corrieri della droga. L’elevata purezza della droga intercettata avrebbe consentito alle organizzazioni criminali di immettere sul mercato della Capitale circa 20mila dosi per un giro di affari di oltre 1 milione di euro. I corrieri, tutti e quattro donne, sono finiti in manette e portate nella Casa Circondariale di Civitavecchia, dove si trovano a disposizione della competente autorità giudiziaria.

Cocaina nascosta tra vestiti e fogli

I militari, durante alcuni controlli nei pressi dello scalo, hanno fermato un’anziana proveniente da Lima, Perù, e residente a Perugia, la quale ha detto di essere di ritorno dal suo paese di origine e che all’interno del suo bagaglio aveva solo capi d'abbigliamento e alcuni oggetti da regalare ai suoi nipoti, che aspettavano di riabbracciare la nonna. I finanzieri hanno aperto ed esaminato le sue valige, per verificare che la donna dicesse la verità e che tutto fosse in regola: all'interno c'erano documenti, vestiti e confezioni di crema. Tutti oggetti che al primo sguardo non rivelavano nulla di illecito ma molto rigidi al tatto, ciò ha insospettito i militari . Grazie al narcotest svolto su alcuni campioni di tessuto, è emersa una reazione positiva per la cocaina, cosa che segnalava la presenza, all'interno del bagaglio, della sostanza stupefacente. Le indagini hanno consentito ai militari di identificare e arrestare altre due connazionali della passeggera peruviana, anch’esse residenti a Perugia, alle quali erano destinati 3 chili di cocaina che la donna trasportava.

Cocaina nascosta nei doppifondi delle scarpe

I militari hanno fermato e arrestato anche una cittadina brasiliana proveniente da San Paolo, che nascondeva circa 2 chili di cocaina all’interno di doppifondi in 13 paia di scarpe di vario tipo. Un espediente pensato per sfuggire ai controlli grazie al quale era convinta di non essere scoperta dalle forze dell'ordine.