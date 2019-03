in foto: Virginia Chimenti, Pilar Buzzetti e Paolo Dieci

Tra le otto vittime italiane dell'incidente aereo in Etiopia ci sono anche Paolo Dieci, romano, presidente del Cisp, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, e Virginia Chimenti, una ragazza di 30 anni che lavorava per il World Food Programme dell'Onu. Virginia Chimenti era sull'aereo della Ethiopian Arlines per raggiungere Nairobi dove avrebbe dovuto partecipare a una conferenza sul clima organizzata dall'Onu. Insieme a lei anche la collega Pilar Buzzetti. Questi i nomi degli italiani morti nel tragico incidente aereo: 1)Paolo Dieci 2)Sebastiano Tusa 3)Gabriella Viciani 4)Matteo Ravasio 5) Maria Pilar Buzzetti 6) Virginia Chimenti 7)Rosemary Mumbi 8)Carlo Spini. Tra le vittime anche una ragazza inglese che lavorava alla Fao a Roma. Paolo Dieci, residente a Roma, Paolo Dieci, era presidente di Link 2007, un'associazione di coordinamento che raggruppa molte Ong italiane.

Aereo precipita in Etiopia, 157 vittime

In totale le vittime dell ‘incidente aereo sono 157, 149 passeggeri e otto membri dell'equipaggio. Queste le loro nazionalità: 32 Kenya, 18 Canada, 9 Etiopia, 8 Cina, 8 Italia, 8 Usa, 7 Francia, 7 Gran Bretagna, 6 Egitto, 5 Germania, 4 India, 4 Slovacchia, 3 Austria, 3 Russia, 3 Svezia, 2 Spagna, 2 Israele, 2 Marocco, 2 Polonia, 1 Belgio, 1 Gibuti, 1 Indonesia, 1 Irlanda, 1 Mozambico, 1 Norvegia, 1 Ruanda, 1 Arabia Saudita, 1 Sudan, 1 Somalia, 1 Serbia, 1 Togo, 1 Uganda, 1 Yemen, 1 Nepal, 1 Nigeria, 1 passaporto Onu.

L'aereo dell'Ethiopian Airlines, un velivolo Boeing 737, è precipitato mentre era diretto a Nairobi. Si sarebbe schiantato poco dopo il decollo da Addis Abeba intorno alle 8 e 40 locali. L'incidente si è verificato precisamente sei minuti dopo il decollo a circa cinquanta chilometri dalla capitale dell'Etiopia. Stando a quanto si apprende, si tratterebbe di un guasto.

Raggi: "Vicina alle famiglie dei nostri concittadini coinvolti"

"Cordoglio per le 157 vittime dell'incidente aereo di Addis Abeba in Etiopia. Profondo dolore per l'Italia e per Roma. Sono vicina alle famiglie dei nostri concittadini coinvolti nella tragedia del Boeing 737", scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.