in foto: La Karl du Pigné

E' morto a 61 anni Andrea Berardicurti, La Karl du Pigné, conosciutissima drag queen della Capitale. La notizia è stata diffusa dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli: "Sei e resterai per noi tutte e tutti la colonna del Circolo, l’attivista instancabile e appassionato, la forza, la generosità e l’ironia, l’artista e l’amico amato. Senza di te tutto il Mieli è più solo, tutto il movimento lgbt+ è più solo, Roma è più sola. Ma tu sarai con noi per sempre, dall’alto dei tuoi tacchi, dall’acume della tua intelligenza e umanità, e infine dal carro ideale dei tanti e tanti Pride ti vedremo per sempre. Grazie, Andrea. Grazie, zia Karl". Domani, proprio al Circolo Mario Mieli, sarà allestita la camera ardente e verrà svolta una cerimonia laica.

Il 5 agosto scorso Andrea scriveva sul suo profilo Facebook: "Io e La Karl siamo un po' "sparite" dalla circolazione. Motivi di salute che si stanno pian piano risolvendo, un trasloco durato fin troppo, una relazione, quella poi per caritá. Adesso ci prendiamo almeno due mesi di riposo, di quello vero. Quindi se non mi sentite, se non vedete foto dei miei piedi sul lettino al mare non preoccupatevi: sto facendo altro e preparando la stagione invernale. Buone vacanze a tutte e tutti". Ieri sera Berardcurti è morto intorno alle 22 nel suo letto di ospedale.