in foto: Rosetta Stame

È morta Rosetta Stame, figlia del tenore Ugo Nicola e memoria delle Fosse Ardeatine. La sua scomparsa oggi a Roma, all'età di 81 anni. Ogni anno la sua voce alla cerimonia in ricordo dell'eccidio pronunciava uno ad uno i nomi delle 335 vittime dentro il sacrario in cui si commemora la strage. Suo padre, partigiano, fu ucciso alle Fosse ardeatine quando lei aveva solo sei anni e rimase orfana. Donna molto attiva, dal 2007 è stata presidente dell'Anfim, l'associazione dei familiari delle vittime delle Fosse Ardeatine. "Ho appreso con commozione la notizia della scomparsa di Rosetta Stame. Ai suoi familiari e ai membri dell'Anfim esprimo sentimenti di cordoglio e solidarietà, con riconoscenza per l'opera infaticabile da lei svolta" ha detto ricordandola il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Rosetta fu testimone nel processo contro Erich Priebke e nel 2003 subì una condanna per diffamazione nei confronti del criminale nazista.

Il Pd di Roma si è unito al cordoglio della famiglia d Rosetta per la sua perdita: ""La scomparsa di Rosetta Stame ci rende tutti un po' più soli. Presidente dell'Anfim, l'Associazione Nazionale tra le Famiglie Italiane dei Martiri Caduti per la Libertà della Patria, leggeva ogni anno a nome dei familiari delle vittime delle Fosse Ardeatine il messaggio rivolto al capo dello Stato dentro il sacrario in cui si commemora la strage". L'Anpi, l'associazione nazionale d'Italia, ha scritto su Facebook un messaggio in suo ricordo: "Ciao Rosetta. Indimenticabile la passione e la costanza con cui, nei tanti anni di presidenza dell'Anfim, hai mantenuto viva la memoria di tuo padre e di tutte le altre vittime delle Fosse Ardeatine. L'Anpi ti ricorda con affetto e gratitudine".