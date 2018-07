Verrà proiettato domenica 29 luglio ad Ariccia il documentario (non)Persone, che racconta le storie dei migranti lungo la rotta balcanica.Nel marzo 2017, Chiara, Alessandra, Giulia e Valentina sono partite per vedere con i loro occhi cosa stesse avvenendo in Europa Orientale, lungo la Rotta Balcanica. Dalla Croazia, alle barracks di Belgrado, dai campi ufficiali di Tabanovce e Gevgeljia, fino a Bochum, in Germania: queste le tappe del loro cammino. Luoghi dove hanno potuto conoscere e ascoltare le storie di tutte le persone incontrate lungo questo percorso. Da questi incontri, proprio da queste storie nasce "(non)persone", un documentario che si estranea dalle ripetute tragedie trasformate in spettacoli temporanei dai media. "(non)persone" tratta di un tema universale: la migrazione. (non)persone permette di vedere il tema da un altro punto di vista, parla di diritti violati, di soprusi subiti, di responsabilità mancate; delle motivazioni e degli obiettivi di coloro che decidono di lasciare la propria famiglia ed il proprio Paese di origine; dei traumi del viaggio; delle difficoltà da affrontare nel Paese di arrivo; della paura di non riuscire ad integrarsi, ma soprattutto della speranza e del desiderio di ricominciare.

L'evento, che si terrà allo Sporting Club Montegentile di Ariccia, è realizzato in collaborazione con Radio Libera Tutti e Centro Sportivo Dojo Zen. Dopo la proiezione si terrà una trasmissione/dibattito live con le autrici. Aderiscono all'iniziativa, Zero Zen, Libera Castelli Romani – Presidio Natale De Grazia, OfficineCivichei, La Linea Rossa, Transform Europe, Binoculus Mercato Contadino Castelli Romani Namah e PunkRazio