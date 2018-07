in foto: In foto: Elisabetta Mattei

La scienziata Elisabetta Mattei, una giovane donna di Cerveteri, in provincia di Roma, fa parte del team di ricercatori che hanno fatto l'incredibile scoperta tutta italiana sul pianeta rosso, trovando un lago su Marte. Elisabetta è laureata in Fisica, all'Università di Roma La Sapienza. I tre scienziati senior dell’impresa Elena Pettinelli, Enrico Flamini e Roberto Orosei sono stati affiancati da una decina di scienziati soprannominati “i giovani scienziati”: Sebastian Lauro, Barbara Cosciotti, Francesco Soldovieri, Federico Di Paolo e appunto Elisabetta Mattei.

Acqua su Marte: scoperto un lago sotterraneo

La scoperta di un grande lago salato sotto la superficie del Polo Sud di Marte, a un chilometro e mezzo di profondità, è merito del duro lavoro di un team di 22 scienziati italiani, che ha analizzato a fondo i dati raccolti dalla sonda dell’Agenzia Spaziale Europea ExoMars, lanciata il 2 giugno del 2003 e in orbita attorno al Pianeta rosso dal 25 dicembre dello stesso anno.

Il lago, benché profondo e buio, in base ai rilievi ha quasi tutte le condizioni per ospitare la vita: manca solo la presenza acclarata di una fonte di energia, che si ritiene possa esserci. Ciò renderà le prossime missioni spaziali su Marte ancor più emozionanti, tenendo presente che in un lontano passato il pianeta è stato abitabile con una sua solida atmosfera. Gli ‘eredi' dei microorganismi potenzialmente vissuti in quel lontano e florido periodo, potrebbero infatti ancora trovarsi nel lago, la cui scoperta è considerata una delle più importanti degli ultimi decenni sul Pianeta Rosso.