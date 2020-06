in foto: Immagine di repertorio

Un violento incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento in via Serafino da Gorizia, in zona Acilia, nella area a Sud di Roma. Una donna di 67 anni è rimasta gravemente ferita dalle fiamme ed è stata trasportata urgentemente in codice rosso presso l'ospedale Grassi di Ostia. Illesi, invece, il marito e il figlio della donna, che non sono stati coinvolti dalle fiamme, perché al momento del divampare dell'incendio non si trovavano in casa. L'episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti della zona che hanno avvertito le fiamme e il fumo provenire dalla casa dove viveva la famiglia. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco con l'autobotte e gli agenti della Polizia locale del X gruppo Mare.

Sul posto vigili del fuoco e agenti della Polizia Locale

Ancora da chiarire i motivi che potrebbero aver dato vita all'incendio. Sulle cause sono in corso degli accertamenti condotti dai vigili del fuoco. La Polizia Municipale ha offerto, intanto, assistenza alloggiativa al marito e al figlio della donna ustionata. Ma al momento non si è resa necessaria questa eventualità. I due parenti stanno bene. C'è solo preoccupazione per le condizioni di salute della moglie, alla quale i sanitari stanno prestando le cure del caso. Un altro incendio in un appartamento nella zona di Acilia, nell'area a Sud di Roma, si era già verificato pochi mesi fa. Il 12 dicembre scorso infatti, era andata in fiamme una casa in via Padre Perilli. In quel caso, per fortuna, non ci furono persone ferite o intossicate. Sul posto arrivarono subito i vigili del fuoco che riuscirono a domare le fiamme in poco tempo.