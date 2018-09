in foto: Immagine di repertorio

I carabinieri hanno arrestato un 44enne ad a Roma, nel quartiere Acilia, con l'accusa di rapina impropria e lesioni personali. Stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, l'uomo è entrato in un negozio di abbigliamento della zona e ha rubato alcuni capi di vestiario, eliminando i dispositivi anti-taccheggio, pensando di essere lontano da occhi indiscreti. I movimenti sono stati notati però dalla guardia giurata in servizio nell'esercizio commerciale che, quando il 44enne stava per guadagnare l'uscita, gli ha sbarrato la strada. A quel punto, il malvivente non ha esitato a colpire il vigilante con calci e pugni per poi darsi alla fuga.

Sul posto, allertati prontamente, sono arrivati i carabinieri, che sono subito riusciti a rintracciare il 44enne in una strada limitrofa e ad arrestarlo. I militari dell'Arma hanno recuperato l'intera refurtiva e l'hanno riconsegnata al proprietario dell'esercizio commerciale. Il 44enne è stato invece stato arrestato con le accuse di rapina impropria e lesioni personali e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato.