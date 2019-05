in foto: Immagine di repertorio

Tragedia ad Acila, nella periferia a Sud di Roma, dove un uomo è morto in un incendio. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Pietro da Mazzara. Il dramma è accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 maggio. A dare l'allarme sono stati i vicini che si sono allertati avendo notato fuoco e fiamme. Gli abitanti del palazzo sono scesi in strada, spaventati dalle fiamme, provenire dall'interno dell'abitazione. Preoccupati i residenti sono scesi in strada di corsa, abbandonando le loro case, per paura che il fuoco avesse potuto raggiungerli. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, sono intervenuti i vigli del fuoco. I pompieri hanno lavorato duramente per spegnere l'incendio e le operazioni sono durate diverse ore. Non è ancora noto cosa abbia provocato il rogo.

Incendio ad Acilia: un morto

Purtroppo per la vittima, rimasta intrappolata tra le fiamme, non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno fatto il possibile per cercare di salvarla in tempo ma purtroppo è deceduta. L'appartamento, distrutto dal rogo, risulta inagibile, dopo il sopralluogo svolto dai soccorritori, che sono entrati nell'abitazione per verificarne a stabilità. Una volta entrati all'interno, hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo, e non è stato possibile far altro che constatarne il decesso. Non sembrerebbero per il momento esserci invece feriti o intossicati. Presenti i carabinieri della Compagnia di Ostia che hanno svolto i rilievi scientifici e gli accertamenti necessari al caso e che indagano sull'accaduto per ricostruirne le dinamiche e verificare eventuali responsabilità.