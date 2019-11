Dalle 9 di questa mattina sessanta famiglie residenti in via Pietro Bembo, quartiere di Primavalle, Roma nord, sono rimaste senz'acqua. Acea ha deciso di staccare la fornitura idrica senza preavviso e senza avvertire non solo gli inquilini, ma neanche l'Ater, l'azienda che gestisce le case popolari. Ater, riferiscono i rappresentati dell'Unione Inquilini che sono sul posto, non è stata allertata e non sapeva nulla. Stamattina i tecnici Acea, accompagnati dai carabinieri, hanno tagliato del tutto le forniture nonostante l'opposizione dei residenti. Tra l'altro l'autorità per l'energia e l'acqua ha determinato anche per i morosi una fornitura di almeno 50 litri al giorno se si tratta, come in questo caso, di famiglia con un riconosciuto disagio economico e sociale.

I residenti saranno ricevuti da Acea in serata

I residenti si sono riuniti in assemblea davanti ai contatori staccati alla presenza anche di un rappresentante dell'Ater, dell'Unione Inquilini e dei comitati per la lotta per la casa. In serata i delegati degli inquilini saranno ricevuti da Acea. Alcune famiglie (ma l'acqua sarebbe stata staccata, stando a quanto si apprende, anche a coloro che pagavano regolarmente) sono morose per migliaia di euro ma, spiegano i rappresentanti dell'Unione Inquilini, "o Acea fraziona questi pagamenti oppure per le famiglie che non possono pagare in un'unica soluzione migliaia di euro per l'acqua".