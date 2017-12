Latitante da mesi perché accusato di essere il responsabile di un agguato con sparatoria, aveva deciso di trascorrere comunque le vacanze di Natale in montagna insieme alla famiglia. Romano di origine, e ricercato per un crimine commesso sulla Casilina, è stato rintracciato nel comune di Carisolo, in provincia di Trento, a pochi chilometri dalla località Madonna di Campiglio, dove in questi giorni si stanno svolgendo alcune gare di Coppa del Mondo di sci. Il giovanissimo ricercato, appena 23 anni, aveva prenotato uno chalet in montagna per trascorrere le feste di Natale con i familiari e gli amici più stretti. Federico L. è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri delle compagnie di Roma Casilina e Riva del Garda. E' accusato di tentato omicidio e detenzione e porto illecito di armi. Sarebbe infatti responsabile di un agguato subito da un pregiudicato romano in zona Torpignattara nel novembre 2016.

La ricostruzione del tentato agguato di Torpignattara.

Questa la ricostruzione dei fatti: la vittima si trovava a bordo della sua automobile in zona Torpignattara a Roma. Un'altra macchina lo aveva affiancato e il guidatore aveva sparato alcuni colpi di pistola. Il destinatario dell’agguato era riuscito a mettersi in salvo senza essere ferito. Dopo le successive indagini i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile dell'agguato, che risultava latitante da diversi mesi.