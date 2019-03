in foto: Immagine di repertorio

Tre anni e quattro mesi di carcere è la condanna inferta al 48enne di Terracina accusato di violenza sessuale su minore per essersi appartato con due bambini di 3 e 9 anni ed aver abusato del più grande. Come riporta il quotidiano locale Ciociaria Oggi, nella giornata di ieri, mercoledì 27 marzo, il giudice del Tribunale di Latina, Pierpaolo Bortone ha pronunciato la sentenza al processo celebrato con rito abbreviato, condizionato dalla perizia psichiatrica. Agli inquirenti, difeso dal suo legale, il 48enne ha dichiarato di non ricordare l'accaduto, poiché aveva assunto degli psicofarmaci e ha sempre negato di aver compiuto gli abusi. Tuttavia l'uomo, secondo la perizia firmata dal consulente nominato dal tribunale Nicolucci, pur avendo dei problemi psichici riconosciuti da anni, "era in grado di intendere e di volere al momento dei fatti".

Violenza sessuale su un bambino di 9 anni

I fatti risalgono alla primavera del 2018, in un residence del litorale. Era la giornata di Pasquetta, il Lunedì dell'Angelo, quando l'uomo ha attirato l'attenzione di due bambini di 3 e 9 anni e si è appartato con loro, abusando del più grande. A trovarli sono stati i genitori che, non trovando i due bambini, li hanno cercati in tutta la zona e hanno scoperto l'uomo insieme a loro. Sul posto, a seguito della chiamata d'emergenza, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. I genitori, infatti, si sono insospettiti per i comportamenti del 48enne e hanno voluto vederci chiaro, segnalando l'accaduto alle forze dell'ordine.