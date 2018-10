È accusato di aver abusato di tre pazienti ricoverate nella casa di cura dove lavorava come infermiere, il giovane arrestato ieri dagli agenti della Squadra Mobile di Viterbo della sezione Reati contro la Persona, e tradotto agli arresti domiciliari, come ordinato dall'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari. Il 26enne è accusato di violenza sessuale continuata e aggravata, nei confronti delle donne affidate alle sue cure e inermi. Tutte le vittime da quanto si apprende avrebbero attorno ai 40 anni.

Le indagini sono state condotte a partire dalla denuncia di una delle donne che il giovane operatore sanitario avrebbe abusata avvenuta lo scorso agosto. Da quella prima testimonianza, il pm Elena Dolce della procura del capoluogo della Tuscia, è riuscita a identificare il 26enne grazie ai racconti delle altre due vittime. Il sospetto degli inquirenti è che le vittime possano però essere di più. Nei prossimi giorni, forse già domani, assistito dai suoi avvocati l'infermiere sarà ascoltato dal gip per l'interrogatori garanzia.