Un uomo di sessantuno anni è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane di 19 anni, al termine del processo svoltosi con rito abbreviato. La ragazza, ricoverata in una comunità terapeutica della capitale, in quanto affetta da problemi psichici, era entrata nella struttura a seguito di un tentativo di suicidio. Ma per la giovane è cominciato un altro incubo: affidata alle cure dell'infermiere che si sarebbe dovuto prendere cura della sua salute psicofisica, questo ha abusato di lei per oltre un anno.

Le gite nel tempo libero per nascondere le violenze

A raccontare l'esito processuale della vicenda venuta alla luce alla fine del 2014, è stato il Corriere della Sera sulle pagine della cronaca di Roma. Il giudice per l'udienza preliminare che ha emesso il verdetto, ha riconosciuto l'aggravante di aver abusato di una donna ragazza affetta da disturbi psichici. L'infermiere, all'apparenza tanto premuroso da fare in modo di dedicare anche parte del suo tempo libero alla sua paziente, l'aveva portata anche a teatro Sistina a vedere uno spettacolo. Ma anche quelle uscite avrebbero in realtà coperto le violenze sessuali, consumate anche all'interno dell'auto dell'infermiere.

La denuncia del padre e le indagini

A denunciare che qualcosa non andava il padre della ragazza che si è reso conto che qualcosa non andava nella figlia e nel comportamento dell'uomo che avrebbe dovuto agire nel suo esclusivo interesse. Le successive indagini hanno portato a raccogliere prove ritenute dal giudice sufficiente per arrivare a una condanna in sede di procedimento abbreviato.