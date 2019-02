in foto: La macchina della polizia che procede invadendo la corsia dell’opposto senso di marcia

È diventato virale il video postato da Liam Whelan su Twitter dall'account @liam11, che mostra una scorta davvero singolare alla squadra della nazionale di rugby irlandese, impegnata oggi a Roma nello scontro con gli azzurri della palla ovale nel Torneo Sei Nazioni. "Irish rugby team being escorted through Rome …. by a lunatic", questo il commento che accompagna il video di poco più di un minuto dove lunatic si può tradurre anche con pazzo, invasato, forsennato e via dicendo. Nel migliaio di commenti non mancano i commenti ironici e non poco lusinghieri alla guida e al rispetto del codice della strada in Italia e nella capitale. Dalla Questura di Roma, al momento, nessun commento, ma è certo che qualcuno si stia occupando della questione: la figura rimediata dalle forze dell'ordine non è purtroppo delle migliori.

Il filmato – che in poche ore raggiungendo quasi due milioni di visualizzazioni rimbalzano in mezzo mondo – è girato dall'interno del pullman della squadra, davanti una volante della polizia che, procedendo ha velocità sostenuta si esibisce in una serie di manovre azzardata, zigazagando e invadendo anche la corsia opposta. Nel video si sentono risate e commenti ironici mentre il bus scende da villa Borghese, attraversa piazzale Flaminio e si dirige verso la sua metà. Per la cronaca: i favoriti hanno battuto la squadra di casa. L'Italia ha perso la partita 16 a 26, riuscendo a non far dilagare l'Irlanda e lottando fino all'ultimo minuto per centrare quella che sarebbe stata una storica vittoria.