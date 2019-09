Pio Schiano Moriello è nato nel lontano 19 novembre 1919 a Ostia. Ad appena due mesi dal traguardo dei cento anni tondi tondi non intende mollare la spiaggia del suo stabilimento a Torvaianica e soprattutto non vuole rinunciare alle sue traversate con il pattino. Nonno Pio infatti, così lo chiamano tutti, continua ancora oggi ad utilizzare il pattino, percorrendo tutti i giorni diversi chilometri. "Le gambe non mi reggono più – ammette Pio – ma le mie braccia sono ancora fortissime". E nel suo stabilimento , fondato negli anni '60, c'è stata già il 18 agosto una grande festa per celebrare il bagnino più longevo del mondo. Sul bagnasciuga sono state stappate 100 bottiglie di spumante con amici, parenti e clienti e distribuite magliette con raffigurato un pattino e la scritta “classe 1919”.

Il record sul pattino

Nel 2010 a 91 anni Nonno Pio ha percorso la tratta da Torvaianica ad Ostia, di 23 km, in due ore e 30 minuti, a bordo del suo pattino. Un'impresa compiuta in solitaria in onore della moglie Iole morta un anno prima. Il pattino dell'impresa oggi è esposto come trofeo all'ingresso dello stabilimento eppure quella traversata non è bastata per far entrare Pio nel Guinnes dei Primati e ancora oggi i suoi figli stanno cercando di fargli avere questo riconoscimento.

L'amore per il mare

"Il sole e il mare sono la mia vita" esclama Pio guardando l'orizzonte. E non poteva essere altrimenti visto che ha avuto il primo contatto con l'acqua salata quando era appena venuto al mondo. "Sono nato in riva al mare – ci racconta – e appena sono uscito dalla pancia di mia madre mio padre è andato a lavarmi con l'acqua del mare". E l'amore smisurato per il mare non l'ha mai abbandonato e ancora oggi trascorre le sue giornate sulla riva, circondato dall'affetto dei suoi sei figli, dodici nipoti e dodici pronipoti.