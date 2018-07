in foto: La shuriken, o stella ninja

Un ninja si aggirava tra romani e turisti in piazza del Popolo, a Roma. Non si trattava del famoso calciatore Radja Nainggolan (soprannominato appunto "ninja"), che ormai ha lasciato la Capitale per approdare a Milano, sponda nerazzurra. Ma di un uomo di 51 anni, cittadino romano con precedenti, evidentemente emulo dei mortiferi guerriglieri giapponesi sotto copertura tipici del Giappone feudale. Il 51enne è stato infatti fermato da alcuni carabinieri della squadra operativa di supporto dell’ottavo Reggimento "Lazio" e dai colleghi del nucleo operativo della compagnia Roma Centro, che erano impegnati in piazza del Popolo in un servizio antiterrorismo. Qualcosa deve aver attirato la loro attenzione e l'occhio esperto dei militari dell'Arma non li ha traditi: dalle tasche del 51enne è infatti emersa una shuriken, più nota appunto come stella ninja. Si tratta di una vera e propria arma del diametro di dieci centimetri, che solitamente viene scagliata a distanza: l'oggetto è a forma di stella, composto da cinque raggi le cui estremità sono particolarmente taglienti e appuntite. Il cittadino romano è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di arma. La stella ninja è stata sequestrata ed è ora custodita in caserma.